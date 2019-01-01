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الأهلي يعلن مدة غياب أزارو وموقف سليمان وشريف وأكرم

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المارد الأحمر يعاني من ظروف صعبة حاليًا سواء من كثرة الإصابات أو تراجع النتائج

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، عن مدة غياب المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، عن المشاركة في التدريبات بعدما أجرى اللاعب أشعة على موضع الإصابة.

وكان المغربي قد أصيب أول أمس الجمعة، خلال مواجهة بيراميدز، ولم يستطع استكمال شوط المباراة الثاني، ليخرج وينزل مروان محسن بدلًا منه.

طبيب الشياطين الحمر أوضح، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الأشعة أثبتت إصابة أزارو بمزق في العضلة الضامة، ويحتاج لفترة تأهيل لمدة خمسة أسابيع، من أجل إعلان جاهزيته.

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ونفى الطبيب ما تردد حول غياب المهاجم المغربي عن المباريات لمدة شهرين، مؤكدًا أن يحتاج فقط لفترة من أربعة لخمسة أسابيع.

في سياق آخر، أوضح الطبيب أن وليد سليمان؛ جناح الفريق، سيخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، لحسم موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام سموحة.

سليمان يعاني من إصابة بالتهابات في الأوتار الخارجية للقدم، تعرض لها خلال اللقاء الودي، الذي أقيم بالأمس أمام جمهورية شبين.

وأكد خالد محمود أن محاولات تجهيز اللاعب للحاق بلقاء سموحة ستستمر حتى اللحظات الأخيرة، على أن يتحدد موقفه غدًا.

أما أكرم توفيق؛ لاعب وسط الفريق، والذي أصيب كذلك خلال ودية شبين بكسر في الحاجز الأنفي، فقد أجرى فحصًا طبيبًا اليوم، وقرر الجهاز الطبي منحه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موقفه من العودة للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

فيما أكد طبيب المارد الأحمر جاهزية محمد شريف؛ لاعب وسط الفريق، للمشاركة أمام سموحة، حيث شارك اليوم في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من الإصابة في كاحل القدم.

يذكر أن الأهلي خسر لقائه الأخير أمام بيراميدز بثنائية مقابل هدف وحيد، ويستعد للقاء سموحة بعد غدٍ الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 بالدوري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفريق السكندري في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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