الأهلي يعلن مدة غياب أزارو وموقف سليمان وشريف وأكرم

المارد الأحمر يعاني من ظروف صعبة حاليًا سواء من كثرة الإصابات أو تراجع النتائج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، عن مدة غياب المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، عن المشاركة في التدريبات بعدما أجرى اللاعب أشعة على موضع الإصابة.

وكان المغربي قد أصيب أول أمس الجمعة، خلال مواجهة بيراميدز، ولم يستطع استكمال شوط المباراة الثاني، ليخرج وينزل مروان محسن بدلًا منه.

طبيب الشياطين الحمر أوضح، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الأشعة أثبتت إصابة أزارو بمزق في العضلة الضامة، ويحتاج لفترة تأهيل لمدة خمسة أسابيع، من أجل إعلان جاهزيته.

ونفى الطبيب ما تردد حول غياب المهاجم المغربي عن المباريات لمدة شهرين، مؤكدًا أن يحتاج فقط لفترة من أربعة لخمسة أسابيع.

وليد أزارو يغيب عن الأهلي من 4 إلى 5 أسابيع بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز. ⚠️ pic.twitter.com/NhdyFAck8O — جول مصر (@goaleg) ٦ يناير ٢٠١٩

في سياق آخر، أوضح الطبيب أن وليد سليمان؛ جناح الفريق، سيخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، لحسم موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام سموحة.

سليمان يعاني من إصابة بالتهابات في الأوتار الخارجية للقدم، تعرض لها خلال اللقاء الودي، الذي أقيم بالأمس أمام جمهورية شبين.

وأكد خالد محمود أن محاولات تجهيز اللاعب للحاق بلقاء سموحة ستستمر حتى اللحظات الأخيرة، على أن يتحدد موقفه غدًا.

مجدي عبد الغني: لم أرى في حياتي النادي الأهلي بهذا التخبط الذي يعيشه حالياً،ما حدث بخصوص قيد لاعبي بيراميدز يوم الجمعة كان يحدث مع الأهلي على مدار السنوات الماضية، وعلى إدارة الأهلي التركيز في معالجة التخبط الذي يعيشه النادي. pic.twitter.com/XOQHVYjBSw — جول مصر (@goaleg) ٥ يناير ٢٠١٩

أما أكرم توفيق؛ لاعب وسط الفريق، والذي أصيب كذلك خلال ودية شبين بكسر في الحاجز الأنفي، فقد أجرى فحصًا طبيبًا اليوم، وقرر الجهاز الطبي منحه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موقفه من العودة للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

فيما أكد طبيب المارد الأحمر جاهزية محمد شريف؛ لاعب وسط الفريق، للمشاركة أمام سموحة، حيث شارك اليوم في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من الإصابة في كاحل القدم.

يذكر أن الأهلي خسر لقائه الأخير أمام بيراميدز بثنائية مقابل هدف وحيد، ويستعد للقاء سموحة بعد غدٍ الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 بالدوري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفريق السكندري في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.