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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الداخلية بالدوري

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الأهلي سيواجه الداخلية على ملعب بتروسبورت غدٍ السبت

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية، المؤجل من الإسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ويغيب عن القائمة وليد سليمان وحسام عاشور، وعلي لطفي ومحمد نجيب وصلاح محسن وسعد سمير، بسبب الإصابة التي تعرضا لها مؤخرًا.

وشهدت القائمة انضمام 20 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد علاء، أحمد فتحي، علي معلول، باسم علي، كريم نيدفيد.

خط الوسط: هشام محمد، اسلام محارب، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، عمرو السولية، محمد شريف، أحمد الشيخ، ناصر ماهر.

خط الهجوم:مروان محسن، وليد أزارو.

وستشهد مباراة الداخلية، تواجد المدرب الأوروجوياني، مارتين لاسارتي على المقاعد، المدير الفني الجديد للفريق، لمتابعة لاعبي الأهلي عن قرب.

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