الأهلي يُعلن ضم الحسن نداو، والجماهير ترد بهاشتاج "الصفقة الكبرى"

الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الجداوي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الجناح السنغالي الحسن نداو لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، سواء مدة العقد أو المقابل المالي أو راتب اللاعب.

الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين أجانب هذا الصيف وهم المدافع البرازيلي دانكلير ومواطنه لاعب الوسط باولينيو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي.

الفريق الجداوي اكتفى بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يُعلن به التعاقد مع أسد التيرانجا، ومن ثم تغريدة أخرى استعرض خلالها أبرز أرقام اللاعب صاحب الـ24 عامًا.

نداو انضم للأهلي قادمًا من فريق فاتح كاراجومروك التركي الذي لعب له لمدة موسم ونصف وخاض بقميصه 59 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها 14 هدفًا وصنع مثلهم.

مصادر صحفية أبرزها موقع ترانسفيرماركت الشهير أوضح أن قيمة الصفقة بلغت 3 ملايين يورو، لكن لم تؤكد أي من المصادر السعودية هذا الأمر.

جماهير الأهلي تفاجأت من التعاقد مع الحسن نداو وقد أبدت خيبة أملها للتوقيع معه بدلًا من الأسماء التي كانت متداولة لدعم هجوم الفريق وأبرزها ويليان نجم آرسنال ولوكاس مورا نجم توتنهام.

وقد أطلقت مجموعة من الجماهير السعودية هاشتاج بعنوان "الصفقة الكبرى" للسخرية من التعاقد مع نداو بدلًا من جناح له اسمه وقيمته الفنية.

الجماهير الأهلاوية انقسمت بوضوح في تويتر ضمن هاشتاج "الصفقة الكبرى"، فالبعض هاجم الإدارة للتعاقد مع هذا اللاعب المجهول، فيما طالب البعض بالصبر والثقة في خيارات الإدارة بقيادة ماجد النفيعي متمنين أن يُكرر الجناح السنغالي تجربة عمر السومة حين تعاقد معه النادي عام 2014 رغم رفض الكثيرين وصدم الجميع بأدائه وأهدافه فيما بعد.

إليكم بعض التغريدات من هاشتاج الصفقة الكبرى ..

#الصفقه_الكبرى اقسم بالله العظيم الوضع الحالي يذكرني بصفقة عمر السومه نفس الناس الي كانت تطقطق رجعو من جديد يطقطقو ع هالصفقه pic.twitter.com/UHlYBZg61U — safar bin yahyaa❤️ (@tq4YKbZiqTB4EX6) July 31, 2021

متفائل جدا الاهلي من انجح الاندية في استقطاب اللاعبين المغمورين ولنا في السومه وكيم وفيكتور خير مثال ...



#الصفقه_الكبرى pic.twitter.com/DDgurrLKZC — s.alshehri (@S_sh89_) July 31, 2021

#الصفقه_الكبرى لعب ٥٩ مباراة في مسيرته الكرويه امحق من صفقه 😬 pic.twitter.com/LkkrGFv7FW — ‏♚ℳ◯ђãℳãđ (@abotala474) July 31, 2021