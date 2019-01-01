الأهلي يعلن حل أزمة مواجهة حرس الحدود

ضغط المباريات المحلية والأفريقية كان يهدد إلغاء المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، في حل أزمة تأجيل مواجهة حرس الحدود، بسبب ظروف الطيران إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا.

الأهلي كان قد أخبر اتحاد الكرة باحتمالية تأجيل مواجهة الحرس في ظل عدم إمكانية إيجاد رحلة طيران إلى تنزانيا سوى في فجر الثامن من فبراير الجاري، وهو نفسه يوم المباراة.

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وتم حل الأزمة بعدما استقر الجهاز الفني للفريق على السفر في التاسع من فبراير الجاري بعدما يخوض لقاء الحرس في اليوم السابق.

وتطير بعثة الشياطين الحمر إلى تنزانيا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لملاقاة سيمبا في 12 من الشهر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان لاعبو المارد الأحمر قد حققوا الفوز أمام سيمبا بخماسية نظيفة، على استاد برج العرب بالإسكندرية منذ ثلاثة أيام، ضمن الجولة الثانية.

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الشياطين الحمر يتصدرون جدول ترتيب مجموعتهم الأفريقية برصيد سبع نقاط، لينفردوا بالمركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم.

يذكر أن الأهلي يلاقي إنبي غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الصدارة، التي يحتلها الزمالك، والذي يسبق الأهلي بمباراتين.