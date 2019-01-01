الأهلي يعلن جاهزية إكرامي وهاني لمواجهة طلائع الجيش

المارد الأحمر يواصل استعداداته للفريق العسكري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الجهاز الطبي للأهلي المصري بقيادة خالد محمود، جاهزية الثنائي شريف إكرامي؛ حارس المرمى، ومحمد هاني؛ الظهير الأيمن، لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

المارد الأحمر يلاقي الفريق العسكري في الأول من مايو الجاري، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الجهاز الطبي أن إكرامي شارك في المران كاملًا بالأمس بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الجيش.

الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، أكد أن جاهزية إكرامي بعد انتهاء إيقاف محمد الشناوي فضلًا عن الحالة الجيدة التي ظهر بها علي لطفي في مواجهة المصري الأخيرة، كلها أمور تأتي في صالح الفريق.

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في السياق نفسه، اطمئن إليخاندرو خافيير؛ مخطط الأحمال، على جاهزية محمد هاني، حيث شارك بشكل طبيعي في المران الجماعي، اليوم الأحد.

اللاعب كان يعاني من آلام الإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض لها قبل مواجهة بيراميدز.

بينما عاد حسين الشحات؛ لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، بعد أن غاب عنها بالأمس، إثر شكواه من إجهاد عضلي، واكتفى بأداء تدريبات خفيفة في الجيم.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراتين أكثر من الأحمر، بينما يتفوق الشياطين الحمر بنقطة واحدة عن الزمالك، صاحب المركز الثالث.