الأهلي يعلن تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي

ترحيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي لمدة 48 ساعة.

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، عن تغيير موعد مباراة الفريق الأحمر، أمام النجم الساحلي التونسي، ليتم ترحيلها لمدة 48 ساعة.

وكان مقررًا أن تقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي، مساء يوم الجمعة 24 يناير الجاري، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار مرجان خلال تصريحات صحفية إلى أن المباراة سيتم ترحيلها من يوم 24 إلى 26 يناير الجاري، بناء على طلب من الجهات الأمنية المصرية.

مرجان قال: "تلقينا إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد خلاله تأجيل المواجهة، لتقام يوم 26 يناير الجاري، بناء على طلب الجهات الأمنية".

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المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اختتم حديثه قائلًا: "بعد تأجيل مباراة النجم الساحلي، سيتم تأجيل أيضًا مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي بالدوري المصري، والتي مقررًا لها يوم 27 من الشهر الجاري".

ومن المقرر أن تجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بترحيل مباراة الأهلي أمام إنبي، على أن يتم الإعلان عن تغيير موعد المباراة، خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ9 نقاط، ثم الهلال السوداني ثالثًا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.