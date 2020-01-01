الأهلي يعلن تخلف بلايلي عن الحضور إلى جدة رغم "الطائرة الخاصة"

غموض موقف البلايلي من العودة إلى السعودية

أعلن النادي الأهلي عن تخلف يوسف بلايلي نجم الفريق عن الحضور إلى مدينة جدة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه ودعمه في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس.

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وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا حول موقف اللاعب الجزائري والذي لم يلتزم بموعد الرحلة التي رتبها له إدارة النادي مؤخرًا.

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وجاء البيان على النحو التالي: "تعذر حضور محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي، إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، يأتي ذلك بالرغم من تأمين طائرة خاصة والحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة، لنقله من الجزائر إلى جدة رفقة لاعب من نادي الشباب وإداري من نادي الوشم".

وتابع البيان: "وأكدت إدارة النادي الأهلي أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة".

وسادت الأزمات بين الطرفين خلال الأشهر الماضية منذ عودة النشاط الرياضي بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.