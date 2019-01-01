الأهلي يعلن الموافقة على تسوية حقوقه مع صلة وديًا

بعد أن تم فسخ التعاقد من جانب واحد في سبتمبر الماضي - إسدال الستار على أزمة الأهلي وصلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه على تسوية حقوقه مع الشركة الراعية له سابقًا "صلة السعودية"، بشكل ودي بعد دراسة الموقف من قبل الشؤون القانونية بالنادي.

وكان الشركة السعودية قد أعلنت في سبتمبر من العام الماضي فسخ عقد رعايتها مع القلعة الحمراء من طرف واحد، وإنهاء كافة استثماراتها في مصر، على خلفية أزمة تركي آل الشيخ مع جمهور الأحمر ومجلس إدارته. (طالع التفاصيل)

وأوضح الأهلي، عبر موقع الرسمي: "جاءت موافقة المجلس بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقّاها النادي من شركة «صلة» الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديًا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد “150 مليون جنيه”.

"قام المجلس بعرض هذه المكاتبة مرفقًا بها عقد التسوية المرسل من الشركة السعودية على الشئون القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، والتي قامت بدراسة الموقف كاملًا على مدار أكثر من شهر، وانتهت برفع توصية إلى مجلس الإدارة بقبول التسوية الودية التي تحقق المكاسب المادية والأدبية للأهلي، لا سيما وأن النادي نجح في بيع رعايته بعد شهر من فسخ التعاقد مع شركة «صلة» الرياضية، وحقق عائدًا ماليًا أكبر مما كان متفقًا عليه مع الشركة السعودية، فضلًا عن تنازل الشركة عن مقدم التعاقد.. وبناءً عليه قرر المجلس في اجتماع الليلة الموافقة على قبول التسوية المشار إليها انطلاقًا من مبادئ الأهلي وقيمة شركة «صلة» الرياضية".

يذكر أن شركة بريزينتيشن هي الراعي الرسمي للقلعة الحمراء حاليًا بعقد هو الأكبر في مصر بقيمة 520 مليون جنيه.