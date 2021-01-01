الأهلي يعتذر للجماهير ويهاجم حكم مباراة التعاون في بيان رسمي

الأهلي يكشف عن مدة غياب إدريس فتوحي

أصدر النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بيانًا رسميًا، يعتذر خلاله إلى جماهير النادي، بعد الخسارة أمام التعاون، معلقًا الأداء التحكيمي خلال المباراة.

الأهلي تلقى الخسارة من التعاون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ووجه الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة اعتذاره إلى الجماهير، بعد الخسارة أمام التعاون، مشيرًا إلى عدم الرضا عن المستوى الفني وأداء الفريق، وهو الأمر الذي لم يؤهله للحصول على نقاط المباراة، وأيضًا التفريط في أكثر من مباراة سابقة، وأن الإدارة ستعمل على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات خلال الفترة القادمة.

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وتحول البيان للحديث عن الأخطاء التحكيمية، حيث أبدى مجلس إدارة الأهلي استيائه من أداء حكام مواجهات الفريق الأول لكرة القدم، حيث قال خلال البيان: "مواجهات الفريق الأخيرة التي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات، وتحديدًا في مباراتي التعاون وضمك، والتي أفقدت الفريق 6 نقاط، بشهادة كافة المتابعين ومحللي الأداء التحكيمي في الفنون الرياضية المختلفة".

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وتابع: "وكان آخرها الإعاقة الواضحة التي تسبب بها لاعب التعاون في إصابة المحترف المغربي إدريس فتوحي، والتي ستحرمه من المشاركة بين 4 إلى 6 أسابيع دون أي قرار تحكيمي، كما أن الحكم محمد الهويش لم يذهب لمشاهدة الحالة من خلال تقنية حكم الفيديو (فار) حكم المباراة لمشاهدة الحالة، في مشهد غريب، تسبب في النهاية بإصابة اللاعب وتبديله وغيابه عن مواجهات الفريق المقبلة".

ووصل البيان: "وأكدت إدارة النادي أن الأخطاء التحكيمية المتكررة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، وعدم نجاح الحكام في التعامل مع تقنية الفيديو، أفقدت الفريق نقاط مهمة في مشوار الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 22 نقطة.

واختتم الأهلي بيانه: "كما تؤكد إدارة الأهلي أنها كانت ومازالت تدعم التحكيم المحلي وتطالب بضرورة تطوير الحكم المحلي وصقله وتحسين مخرجاته، خاصة في ظل وجود تقنية (فار) التي وجدت من أجل العدالة التحكيمية، والتي أثبتت نجاحها في كثير من المسابقات والمنافسات، إلا أن الحال اختلف في بطولاتنا المحلية، إذ أضرت بأداء بعض الحكام الذين لم يحسنوا استخدامها بالشكل الأمثل".