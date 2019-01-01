الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي إلى "برج العرب"

الأهلي يواجه إنبي ضمن منافسات الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة خطابًا من النادي الأهلي لنقل مواجهته أمام إنبي إلى ملعب "برج العرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لمواصلة الانتصارات من أجل تأمين صدارة ترتيب البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي بالفعل أرسل خطاب رسمي من أجل نقل مواجهة إنبي إلى برج العرب.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الأهلي أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، منتظرًا رد الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إرسال الخطاب بطلب الأهلي إلى الجهات الأمنية وإدارة برج العرب لمعرفة موقفهم.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 70 نقطة، بعد لعب 30 مباراة في البطولة بالموسم الحالي.