الأهلي يضع شرطًا لميتريتسا قبل السفر إلى رومانيا

ميتريتسا قد لا يشارك في مباراة الأهلي أمام الباطن

وضع النادي الأهلي شرطًا لمحترفه الروماني ألكساندرو ميتريتسا، قبل السماح له بالسفر إلى بلاده، وذلك لظروف عائلية خاصة، بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الـ15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الأهلي وضع شرطًا من أجل السماح لميتريتسا بالسفر إلى بلاده، وهو العودة اليوم الجمعة، بعد الاطمئنان على أسرته.

وطلب ميتريتسا من إدارة الأهلي بالسماح له بالسفر إلى بلاده رومانيا، من أجل الاطمئنان على عائلته، ومشاهدة مولوده الجديد، على أن يعود مجددًا للفريق.

وغادر ميتريتسا بالفعل إلى رومانيا بعد مباراة الاتفاق الأخيرة، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، وشارك فيها اللاعب الروماني، وقاد فريقه للفوز بهدفين لهدف.

ومن جانبه، يبدو أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، لن يعتمد على ميتريتسا بشكل أساسي في مباراة الباطن القادمة، حيث يجهز بديه عبد الرحمن غريب لإشراكه بالتشكيلة الأساسية.

جدل كبير وانتقادات وتقديم ولا أروع .. حكاية آخر سوبر جمع الهلال بالنصر

ويستعد الأهلي لمواجهة الباطن بالجولة 16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأحد القادم، حيث من المتوقع أن يتواجد ميتريتسا على مقاعد البدلاء، حال وصوله اليوم الجمعة.