الأهلي يصر على موقفه في الدوري المصري.. ويرصد "خطايا" اتحاد الكرة

اشتعال أزمة الأهلي واتحاد الكرة المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه الإصرار على مطالبه في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد طالب في إنهاء بطولة الدوري المصري الممتاز لتجقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية في البطولة.

وطالب النادي الأهلي خلال المذكرة أن يجب على اتحاد الكرة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق اللوائح على جميع الأندية في بطولة الدوري.

ومن أحد مطالب الأهلي هي عدم تحديد حتى الأن المتأهلين لبطولات إفريقيا، في الموسم الجديد وهو ما يتطلب فعله قبل نهاية الشهر الجاري.

"طالع تفاصيل المذكرة من هنا"

وننتظر خلال المرحلة المقبلة ما هو رد اتحاد الكرة على مذكرة الأهلي، ومصير بطولة الدوري المصري في الأيام القادمة بعد إصرار الأهلي.