الأهلي يشارك جماهيره مهرجان أهداف البلاستيك (فيديو)

ما المغزى من منشور النادي الأهلي؟

على طريقة كل لبيب بالإشارة يفهمُ . تعمد النادي الأهلي ضرب عصفورين بحجر واحد، قبل استئناف أهم وآخر مباراتين في بطولة الدوري المحلي، مع انتهاء آخر فترة إيقاف بسبب تنظيم بطولة أمم إفريقيا.

ونشر عملاق القاهرة عبر مختلف منصاته، مقطع فيديو، لاستعراض حصيلة الأهداف، التي دك بها الفريق منافسه البلاستيك، في الودية الأخيرة، قبل الاصطدام بالمقاولون العرب والغريم الأزلي الزمالك في الأسبوع المُقبل.

وأراد النادي الأهلي طمأنة الجماهير على الحالة الفنية لأبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم العائد لمستواه بسرعة الصاروخ صالح جمعة، الذي سجل في ودية البلاستيك على طريقته الخاصة، بالهروب داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مراوغة الحارس، ليسدد في المرمى الخالي، والأمر ينطبق كذلك على وليد أزارو، الذي خرج بنصيب الأسد بثنائية من أصل رباعية بيضاء، انتهت بها المباراة.

إبراهيموفيتش: "في الدوري الأمريكي أشعر كأنني سيارة فيراري تلعب بجوار سيارات فيات. لا الفيراري يمكن أن تتحول إلى فيات ولا العكس قد يحدث". https://t.co/3PY1B7XguZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وهي بطبيعة الحال رسالة أخرى لذئاب الجبل والعدو الزملكاوي، مفادها أن الفريق على أهبة وأتم الاستعداد لتأمين النقاط اللازمة لتتويجه باللقب الرابع على التوالي والـ41 تاريخيًا.

وتفاعل عشاق قلعة الجزيرة مع مقطع الفيديو، لاختيار الهدف الأجمل في الرباعية.

شاهد الأهداف.