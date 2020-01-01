الأهلي يسعى لنقل مباراة صن داونز إلى استاد القاهرة

كشفت التقارير أن الخطيب يسعى لخوض اللقاء بحضور 50 ألف متفرج

أكدت تقارير صحفية مصرية سعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لنقل مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي إلى استاد القاهرة الدولي.

وقالت التقارير أن الخطيب يبذل محاولات مكثفة للحصول على الموافقات الأمنية لخوض مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

ومن المُقرر أن يستضيف الأهلي النادي الجنوب إفريقي على ملعب السلام، إلا أن عدد الحضور الجماهيري في استاد القاهرة أكبر وهو ما يُغري مسؤولي النادي القاهري.

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كما كشفت التقارير أن الخطيب يسعى لخوض اللقاء بحضور 50 ألف متفرج، نظرًا لأهمية اللقاء في مشوار الفريق الأفريقي، في انتظار الموافقات الأمنية.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت النادي الأهلي في طريق الفريق الجنوب إفريقي، في مواجهة ثأرية للشياطين الحمر.

ويخوض الفريق مواجهة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 28 من الشهر الجاري، بينما يخوض مباراة الإياب يوم 6 مارس في جنوب إفريقيا.

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يُذكر أن نادي الأهلي كان قد تأهل في وصافة المجموعة الثانية، خلف المتصدر نادي النجم الساحلي، بينما تصدر صن داونز المجموعة الثالثة.