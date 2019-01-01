الأهلي يسعى لحسم صفقة ثانية.. والكشف عن موقف قيد كهربا

الأهلي يقدم موسمًا قويًا في الدوري المصري

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الذي وقع منذ أيام.

ووقع كهربا لاعب الزمالك السابق على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي.

الزمالك قدم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب ارتباطه بعقد مع الأبيض لمدة 3 سنوات مقبلة قبل الرحيل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ليس هناك أي أزمة فيما يخص بقيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمة الأهلي في الشتاء، وسيشارك في المباريات من يناير المقبل".

وتابع: "هناك صفقة جديدة نتفاوض لضمها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لا نريد الاستعجال مازال هناك وقت للتفكير جيدًا قبل إنهاء الصفقة".

وقد يكون كهربا أفضل بديل لرمضان صبحي الذي تعرض لإصابة وستغيبه عن الأهلي لمدة 6 أسابيع مقبلة، خاصًة وأنه نفس المركز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه 7 مباريات محققًا العلامة الكاملة بـ21 نقطة في أداء مميز مع السويسري رينيه فايلر.