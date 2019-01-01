الأهلي يسعى لتجهيز "ديانج" من أجل تعويض حمدي فتحي

الأهلي تلقى صدمة قوية بإصابة حمدي فتحي

يسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي تجهيز المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق للمباريات المقبلة للفريق في الدوري المصري الممتاز، وأيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق أواخر شهر نوفمبر الجاري بمواجهات قوية.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس بتونس، حيث ستكون مواجهة صعبة للغاية في بداية مشوار الأهلي نحو تحقيق رغبة الجماهير بالعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج الإفريقية.

وتلقى الأهلي صدمة خلال الأيام الأخيرة بإصابة حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق، بقطع في غضروف الركبة واحتياجه لفترة علاج لن تقل على 3 أشهر وقد تمتد إلى 4، حيث تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر الحالي الذي واجهوا خلال كينيا ومن بعده جزر القمر في لقاء يوم الإثنين المقبل.

ويجهز الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تجهيز المالي أليو ديانج ليحل محل حمدي فتحي في مباريات المارد الأحمر المقبل في جميع البطولات، بجوار عمرو السولية، الذي يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم من زيمبابوي، حيث سيلقى منافسة شديدة على بطاقة التأهل من هذه الأندية.

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ويعد أليو ديانج من اللاعبين الأقوياء خاصًة وأنه مازال في سن صغيرة، وسيكون مستقبلًا لخط وسط الأهلي لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات ستساعد الفريق خلال المباريات المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة في أول لقاء عقب عودة الدوري المصري الممتاز، على ملعب "الجونة"، وفقًا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم والذي قد أجل في وقت سابق المباريات لما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية للشباب.

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