الأهلي يستبعد ثنائي الأوليمبي من مواجهة الجونة

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، استبعاد كلًا من عمار حمدي وصلاح محسن لاعبا المنتخب الأوليمبي ، من لقاء الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي سيعود بمواجهة قوية في الجونة خارج ملعبه، قبل التوجه إلى تونس من أجل لقاء النجم الساحلي التونسي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني قرر إراحة كلًا من عمار حمدي وصلاح محسن من اللقاء المقبل بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر الأوليمبي.

وأضاف إن الثنائي سيحصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام، خاصًة وأن الفريق سيغادر إلى الجونة من أجل اللقاء الذي سيقام الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم 29 نوفمبر الجاري على الملعب الأوليمبي برادس.

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ويختتم الأهلي استعداداته في مران غدًا الأحد، حيث سيتوجه عصرًا إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة الهامة، حيث سيكون الفريق عائدًا من فترة توقف كبيرة.

ويسعى الأحمر في مواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، وتصدر البطولة المحلية في الوقت المقبل من أجل المنافسة على اللقب.