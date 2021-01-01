الأهلي يستأنف لتغليظ عقوبة إمام عاشور .. واجتماع لرئيسي القطبين باتحاد الكرة

عقوبة قاسية من لجنة الانضباط للاعبي الزمالك

رفضت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على لاعبي فريق الناشئين مواليد 1999 بعد مباراة الأهلي.

وكانت أزمة قد وقعت في مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الجمهورية مواليد 1999، والتي فاز بها الأول، واحتفل الثنائي بالتتويج باللقب قبل خروج اتحاد الكرة بقرار وجود مباراة فاصلة لحسم اللقب.

اتحاد الكرة يدعو رئيسا الأهلي والزمالك للاجتماع

دعا أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لاجتماع في اتحاد الكرة الخميس المقبل.

وجاءت دعوة مجاهد من أجل تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.

الأهلي يصدر بيان برفض قرارات الانضباط .. ويطالب بتغليظ العقوبات

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، من أجل تغليظ العقوبات الخاصة من لجنة الانضباط في حق إمام عاشور وزملاءه بنادي الزمالك عقب لقاء الناشئين في بطولة الجمهورية مواليد 1999.

ورفض الأهلي في بيانه عقوبات لجنة الانضباط وأعلن عن استئنافه عليها وحذر من الإنفلات الأخلاقي بعد واقعة إمام عاشور.

الزمالك يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر

وفرضت لجنة الانضباط الإيقاف على إمام عاشور وأحمد عيد لاعبا الزمالك لمدة 12 مباراة بسبب مقطع فيديو عقب اللقاء، و8 مباريات لـ7 لاعبين من الفريق.

وأصدرت اللجنة المعينة في الزمالك بيانًا ترفض فيه العقوبات المقررة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على لاعبي الأبيض، وإنها ستصعد الموقف حتى إذا وصلت لتجميد نشاط الكرة.

وتقدم النادي عقب قرار العقوبات، باستئناف رسمي للجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، للتأكيد على رفضها وإنها ظالمة للاعبي الفريق.

استئناف الزمالك على العقوبة يعطّل تنفيذ العقوبة لحين خروج قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم النهائي في هذه الأزمة.