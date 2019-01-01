الأهلي يسابق الزمن لتجهيز السومة قبل الشباب.. والضوء الأخضر لخبراني

الأهلي يستعد لمواجهة الشباب

حصل محمد خبراني مدافع أهلي جدة على الضور الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية للراقي خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة

الأهلي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة منذ توليه الراقي، وعاد بهم للانتصارات مرة أخرى، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى جروس في تدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن خبراني جاهزًا لمواجهة الشباب المقبلة، ويستعد لخوض التدريبات.

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ويسعى الجهاز الطبي للأهلي خلال الأيام المقبلة في تجهيز هداف الفريق السوري عمر السومة بعد إجراء عملية جراحية مؤخرًا.

ويرغب الأهلي في مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة من أجل المنافسة على تصدر الدوري في الموسم الحالي.