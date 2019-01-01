الأهلي يرفض رحيل محمد شريف للدوري البرتغالي

هل ينتقل يرحل محمد شريف عن الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى محمد شريف، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، عرضًا من فريق جيل فيسنتي البرتغالي، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد شريف يبحث عن فرصة للرحيل عن الأهلي حاليًا، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق، إلا في دقائق قليلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي أبلغ محمد شريف صعوبة رحيله عن الفريق الأحمر حاليًا، نظرًا لعدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل كأس أمم إفريقيا.

🎙️محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي : "حددنا سعر إسلام عيسى وسيتخطى الـ 50 مليون، وهذا السعر يأتي بعدة معايير منها مدى إمكانية إجراء صفقات تبادلية وغيرها". pic.twitter.com/ILsZSfAung — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

وتلقى محمد شريف عرضين خلال الأيام الماضية، من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يرد الأهلي على العروض المقدمة حتى الآن.

الأهلي يحتل صدارة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، سيلعبهما بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها مصر.

مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.