الأهلي يرفض تأهيل محمد محمود في ألمانيا

محمد محمود يعود للقاهرة للخضوع لبرنامج تأهيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض مسئولو الأهلي المصري، خضوع محمد محمود لاعب وسط الأهلي، للتأهيل في ألمانيا بعد إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

وكان محمد محمود قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف، في أولى مبارياته مع الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أبلغ اللاعب بالعودة إلى القاهرة وإحضار البرنامج التأهيلي من الطبيب الألماني لتطبيقه.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيسافر خلال الشهرين المقبلين للإطمئنان على الإصابة وسير البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب.

وكان محمود أجرى الجراحة في ألمانيا منذ أيام قليلة، وسط صدمة من جماهير الأهلي بعد أن لم يستطع اللاعب استكمال أول مباراة له بقميص الأحمر.

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ويعتبر محمود من أهم اللاعبين الصاعدين خلال الفترة الأخيرة خاصًة في منتخب مصر الذي صرح أجيري مسبقًا أنه سيكون لاعبًا هامًا في خطته.