الأهلي يرفض اقتراح اتحاد الكرة بخوض لقاء بيراميدز قبل أمم إفريقيا

المنافسة المحلية بين الأهلي والزمالك تشهد إثارة في الأمتار الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض مسؤولو النادي الأهلي اقتراح الاتحاد المصري لكرة القدم بخوض لقاء بيراميدز قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر.

ويتبقى مباراة في دور الـ16 من كأس مصر، بين الأهلي وبيراميدز، إلا أن تم تأجيلها وقتها بسبب مشاركات الفريق في البطولات الإفريقية والعربية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن اتحاد الكرة قدم اقتراح على إدارة الأهلي بخوض لقاء بيراميدز في كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل.

وجاء رد الأهلي على اقتراح اتحاد الكرة المصري، بالرفض دون إبداء أسباب واضحة، حيث عرض أيضًا على بيراميدز نفس الاقتراح.

وينوي مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل لقاء المقاولون العرب أيضًا للأهلي إلى بعد أمم إفريقيا حسب ما قيل في بعض التقارير.

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وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز منافسة قوية بين الزمالك والأهلي على اللقب في الموسم الحالي قبل الأمتار الأخيرة.