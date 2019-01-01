الأهلي يداوي هزيمة النجم بفوز هام على الهلال في أبطال إفريقيا

الأهلي يحقق فوزًا هامًا على الهلال السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي بقوة على مرمى الهلال السوداني، لإدراك الهدف الأول سريعًا، ولكن في الدقيقة 7 تصدى حارس مرمى الهلال لتسديدة قوية من محمد مجدي أفشة.

وفي ثاني هجمات الأهلي الخطرة نجح لاعبو الأحمر في تسجيل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

حسين الشحات استغل تمريرة رائعة من أفشة ليضعها بسهولة من بين قدمي الحارس السوداني ليعلن تقدم الأهلي بالهدف الأول.

واصل الأهلي السيطرة مع هجمات قليلة من الهلال السوداني، حتى هدد الأحمر مرمى الضيوف أكثر من مرة لإحراز الهدف الثاني.

حصل جونيور أجاي على ركلة جزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء بعد عرقلة من مدافع الهلال، سددها بنجاح رمضان صبحي وأعلن عن الهدف الثاني.

في الشوط الثاني، حاول فايلر تأمين المكسب مع إمكانية توسيع وزيادة عدد الأهداف، وأجرى تغيير أول بالدفع بالمالي أليو ديانج بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 69.

وقبل انتهاء اللقاء بثواني أحرز أطهر الطاهر الهدف الوحيد للهلال السوداني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، ارتقى الأهلي إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الهلال عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف.