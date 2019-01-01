الأهلي يحقق فوزًا سهلًا على اطلع بره برباعية نظيفة

الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بشكل مميز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الأهلي فوزًا هامًا على فريق اطلع بره، بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وظهر الأهلي بشكل مميز خلال المباراة وسيطر على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة ليحقق الفوز بسهولة في الذهاب.

أحرز علي معلول الهدف الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء بعد أن حصل عليها عمرو السولية، من عرقلة مدافع فريق جنوب السودان.

وفي الدقيقة 33 تمكن وليد أزارو مهاجم الأهلي من تعزيز النتيجة للفريق الأحمر، بهدف ثان بعد أن تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات أمام المرمى.

وفي بداية الشوط الثاني، سريعًا أضاف أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 47 من عمر اللقاء برأسية غالطت حارس مرمى أطلع بره، بعد عرضية السولية.

وأنهى أحمد الشيخ رباعية الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى.

وتقام مباراة العودة يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" أيضًا حيث اتفق الفريقين على إقامة لقاء الذهاب والإياب بمصر.