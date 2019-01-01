الأهلي يحقق الفوز بتسعة أهداف على اطلع بره ويتأهل بدوري الأبطال

الأهلي يصعد إلى دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره أطلع بره من جنوب السودان، بتسعة أهداف دون رد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم صلاح محسن بالهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعدما وضعها بقدمه اليمنى في مرمى الفريق السوداني.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة مع محمد مجدي أفشة داخة منطقة الجزاء.

وسجل صلاح محسن الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 40، بعد انفراد بحارس أطلع بره.

ومرر حسين الشحات كرة إلى أحمد فتحي بالدقيقة 44، ليسددها الأخير بقوة في شباك الفريق السوداني.

الهدف الخامس سجله حمدي فتحي بعد تمريرة من حسين الشحات بالدقيقة 54، ليسجل حسين الشحات الهدف السابع لفريقه والثالث له "هاتريك" بالدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 68 تسجيل الأهلي الهدف الثامن بعد عرضية من محمد مجدي أفشة من ركلة ركنية، ليحولها فتحي برأسه في الشباك.

الهدف التاسع سجله جيرالدو في الدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد خطأ من دفاعات الفريق السوداني.

وبذلك يصعد فريق النادي الأهلي إلى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.