تبعات هبوط الأهلي مستمرة .. وفاة مشجع جديد بعدما اتهم النفيعي بإعيائه

لا يزال بعض من جمهور الأهلي السعودي لم يستوعب بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، ويستمر الضحايا في السقوط ما بين مرضى وأموات.
الراقي يهبط لأول مرة في تاريخه:
في أواخر يونيو الماضي، صُدم جمهور الأهلي بهبوط الفريق رسميًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
هبوط الراقي جاء بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ولم يفلح في الهروب من الشبح الذي طارده طوال الموسم.
هذا الهبوط لم يغير في الأهلي شيئًا، إذ يستمر ماجد النفيعي رئيسًا للنادي، وموسى المحياني مديرًا تنفيذيًا للكرة، رافضين الرحيل، ولم تتم إقالة المدرب روبرت سيبولدي.
وفاة مشجع أهلاوي جديد:
منذ هبوط الراقي، ونسمع بين الحين والآخر عن دخول أحد جماهيره للمستشفى في حالة إعياء، منهم من ينجو، وقلة فقدت حياتها من الصدمة.
بالأمس، أعلن الإعلام الأهلاوي وفاة عاشق جديد، هو نايف البيشي؛ الشهير بـ"أبو رهف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
المشجع الراحل كان قد اتهم من قبل ماجد النفيعي بالتسبب في إعيائه، وتحديدًا في الثامن من يوليو الجاري، إذ نشر صورته من داخل إحدى المستشفيات، معلقًا: "كله منك يا نفيعي الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة".
وقبل سبعة أيام فقط، تمنى أبو رهف الموت وألا يرى الأهلي يمر بما يمر به حاليًا، فكتب: "اعمل اي في الدنيا بعدك يالاهلي الدنيا دي ولا تسوى حاجه يالاهلي، سيدي ولى العهد حفظه الله الاهلي وجماهيره تناشدك تعبنا اتمنى الموت ولا اشوف عشقي الاهلي يسقط".
اعمل اي في الدنيا بعدك يالاهلي الدنيا دي ولا تسوى حاجه يالاهلي 💚💚💚💚سيدي ولى العهد حفظه الله الاهلي وجماهيره تناشدك تعبنا اتمنى الموت ولا اشوف عشقي الاهلي يسقط pic.twitter.com/I27Kr2UWZg— ابورهف (@vJcjSyGa1hR3EUC) July 20, 2022
وقام عدد من مشاهير الأهلي بنعي الراحل، منهم الإعلامي سامي القرشي والمشجع الكبير بدر تركستاني.
وفاة المشجع الاهلاوي ابو رهف— سامي القرشي (@samialqorashi) July 27, 2022
حزن يضاف لاحزان الاهلاوية التداعيات كبيرة ومحزنة
لا يفهمها من لا يعلم ماذا يعني الاهلي لشريحة كبيرة من المجتمع
اي تهبيط للانفس هذا
واي رياضة واي رئيس لجثث جماهير ناديه جليس
سيدي الوزير
نال منهم التعب
ولازال يُرمى على نيرانهم الحطب
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حسبنا الله ونعم الوكيل— Eng. Bader Turkistani (@B_A_turkistani) July 26, 2022
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اخوي وحبيبي عاشق الأهلي نايف البيشي إلى رحمة الله
أتعبك الأهلي وأتعبنا كلنا
والله وحنا صغار في الحارة نتعلم منه حب الأهلي وحضور المباريات براً في جميع مناطق المملكة
أستودعناك الله يابو رهف وأسكنك الله فسيح جناته 🤲🏻 pic.twitter.com/XvWlzYSGzi