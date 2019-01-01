الأهلي يحسم مصير وليد أزارو في الموسم المقبل

هجوم كبير على وليد أزارو من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، أن الأهلي المصري حسم مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشتكت جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة من إهدار أزارو الكثير من الفرص التي تتاح له خلال مباريات الفريق في الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي أعطى أزارو الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير أن على الرغم من تتويج أزارو هدافًا للدوري الموسم الماضي، إلا أن هناك تراجع في مستواه قوي للغاية خلال الفترة الأخيرة.

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ويتفاوض الأهلي في الوقت الحالي مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، لضمه خلال الصيف المقبل بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق.