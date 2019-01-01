الأهلي يحرك شكوى ضد عبد الله السعيد وأهلي جدة للاتحاد الدولي "فيفا"

الأهلي يطالب بالحصول على 2 مليون دولار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أنه قام بتحريك شكوى رسمية ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق ونادي بيراميدز الحالي، وأيضًا نادي أهلي جدة، للاتحاد الدولي "فيفا".

عبد الله السعيد انتقل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من أهلي جدة، بعد أن تم فسخ التعاقد مع الأخير.

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عبد الرازق قال خلال تصريحات لموقع "يلاكورة": "تقدمنا بشكوى رسمية ضد عبد الله السعيد ونادي أهلي جدة، من أجل الحصول على 2 مليون دولار".

#الأهلي يقدم شكوى إلى الفيفا ضد أهلي جدة السعودي، واللاعب عبد الله السعيد للحصول على تعويض مالي بعد إنتقاله إلى #بيراميدز.🗣️ pic.twitter.com/GTW8K6soqI — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

المستشار القانوني تابع: "شكوانا ضد نادي أهلي جدة، بسبب الإخلال ببنود العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين مؤخرًا".

وواصل: "اتحاد الكرة كان معنيًا بالتحقيق في الشكوى التي قدمها النادي ضد اللاعب، لكن اتحاد الكرة لم يفعل منعًا للحرج من نادي بيراميدز".

وكان يوجد بند في عقد الطرفين، يقضي بحصول الأهلي المصري على 2 مليون دولار، في حال إعادة بيع عبد الله السعيد إلى نادي آخر.