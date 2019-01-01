الأهلي يحذر من تكرار أزمة رمضان صبحي ومحارب

أزمة كبيرة شهدها مران الأهلي الجماعي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتكرار أزمة رمضان صبحي وإسلام محارب لاعبا الفريق التي نشبت بينهما في المران.

وكان ثنائي الأهلي قد تعرض لعقوبة وغرامة مالية بعد اشتباكهم في المران الجماعي، وتراشق بالألفاظ بين الثنائي في تواجد سيد عبدالحفيظ.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن سيد عبد الحفيظ قام بتحذير جميع اللاعبين من تكرار أزمة رمضان صبحي وإسلام محارب.

وأكد عبدالحفيظ على ضرورة احترام لائحة النظام الداخلي وأنه لن يتنازل عن تطبيقها بحذافيرها دون التفرقة لأحد على الأخر.

وخضع الثنائي للغرامة المالية التي فرضها عليهما سيد عبدالحفيظ، وامتثلا لها دون الاعتراض لينتهي الأمر بينهما سريعًا.

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ويسعى الأهلي في الوقت الحالي للاستقرار للحفاظ على بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي البطولة الكبرى المتبقية له في الموسم الحالي.