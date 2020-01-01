الأهلي يحاول تجهيز الشحات وأجايي لمواجهة مصر بالدوري

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن الاستعداد لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك محاولات لتجهيز ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي، من أجل اللحاق بمواجهة فريق مصر القادمة.

الأهلي سيواجه فريق مصر مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الفريق الأحمر يمتلك رغبة قوية من لاستعادة الشحات وأجايي قبل مباراة مصر المقبلة".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، سيتطمئن على الشحات وأجايي قبل مباراة الأحد، وهناك متسعًا من الوقت لتجهيزهما".

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سيد عبد الحفيظ تحدث عن مباراة مصر حيث قال: "الأهلي لديه هدف واحد فقط، وهو مواصلة الانتصارات المحلية، للحفاظ على صدارة الدوري والتتويج به".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الفوز في المباراة المقبلة، سيكون دافعًا قويًا قبل مباراة بلاتنيوم في زيمبابوي، والتي نسعى في الفوز بها لتصدر المجموعة".

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 27 نقطة، محققًا الفوز في 9 مباريات، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة، ومؤجل له مباراتين.