الأهلي يجهز جهاز فني عالمي لخلافة فوساتي

فوساتي رحل وعنبر مؤقتًا وفي انتظار مدرب جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس مجلس إدارة الأهلي السعودي برئاسة عبد الله البترجي، حاليًا عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم بعد نهاية الموسم الجاري.

مجلس الراقي كان قد أعلن منذ أكثر من أسبوع إقالة المدير الفني الأوروجوياني للفريق خورخي فوساتي، بعد وداع كأس زايد للأندية الأبطال.

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وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقًا لمصدر بالنادي الجداوي أن الاتجاه لدى المترشحين لرئاسة الأهلي هو التعاقد مع جهاز فني عالمي، كخطوة أولى لتصحيح الأوضاع دون تحديد اسم معين.

الصحيفة أوضحت أن المدرب العالمي الجديد سوف يضع برنامجًا إعداديًا للموسم المقبل بشكل كامل على أن يتخلله معسكر خارجي وبعض الوديات، بجانب تحديد صفقات الفريق.

ومن المقرر أن يتعاقد رئيس النادي الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الفترة المقبلة من قبل الجمعية العمومية، الجهاز الفني الجديد.

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ويقود الراقي حاليًا المدرب الوطني يوسف عنبر، والذي تم تعيينه لخلافة فوساتي حتى نهاية الموسم.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.