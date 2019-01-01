الأهلي يجهز المصابين لمواجهة الهلال الحاسمة

نادي أهلي جدة السعودي يجهز الثلاثي محمد آل فتيل وسعيد المولد وعبد الفتاح عسيري لمواجهة الهلال في دور الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا.

يستعد الأهلي حاليًا لمواجهة صعبة للغاية أمام نظيره الهلال في لقاء الإياب من دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

يأتي هذا بتجهيز المصابين استعدادًا للمباراة المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء المقبل عقب لقاء الأسبوع الماضي الذي تفوق فيه الهلال.

ويعاني الأهلي حاليًا من إصابة الثلاثي محمد آل فتيل وسعيد المولد وعبد الفتاح عسيري وهو ما يهدد حظوظ الفريق في تخطي دور الـ ١٦.

وخسر الفريق في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعرض الثلاثي للإصابة في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وتعد مشاركة كل من آل فتيل والمولد في المباراة ممكنة لكنها قد تكون صعبة بعض الشيء بالنسبة لعسيري الذي يحتاج حوالي ١٠ أيام راحة.

جدير بالذكر أن الفوز بهدفين نظيفين او بأي فارق ثلاث أهداف سيذهب بالأهلي لدور الـ ٨ من دوري أبطال آسيا.