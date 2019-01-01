الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتدريب الفريق خلفًا للاسارتي

الأهلي يسعى لتعيين مدير فني مميز لقيادة الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن مسئولي الأهلي المصري توصل لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا لمارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد أقال لاسارتي عقب الخروج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بهدف دون رد في دور الـ16 من النسخة الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المدرب السويسري وافق على تدريب الأهلي بالفعل وتوصلوا لاتفاق يرضي الطرفين.

وأشارت التقارير أن وفد الأهلي عقد جلسة مع فايلر أمس الجمعة للاتفاق على كافة البنود، حيث وصلوا إلى نقطة اتفاق لتدريب الفريق.

إقرأ أيضًا - الهلال يجدد عقد متعب المفرج حتى 2024

وكان وفقد الأهلي المكون من أمير توفيق رئيس التعاقدات وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، قد وصلا سويسرا في جولتهما للبحث عن مدرب للنادي الأهلي.