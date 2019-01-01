الأهلي يتلقى عقوبات قاسية من الاتحاد الآسيوي بسبب الجماهير

إدارة الأهلي السعودي تتلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفرض عليهم عقوبات مالية تتجاوز الـ ٣٠ ألف دولار أمريكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي خطابًا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الغرامات المفروضة عليهم بعد تجاوزات الجماهير مؤخرًا.

جاءت هذه الغرامات لتضمن غرامات تجاوزت الـ ٣٠ ألف دولار أمريكي بقليل، بالتحديد وصلت لـ ٣١ ألف دولار.

وذكر الخطا أن الغرامات جاءت بسبب تجاوزات الجماهير في مواجهة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، ويأتي توزيع العقوبات كالتالي:

٧٥٠٠ دولار لإلقاء عبوات الماء، وألف دولار لتأخر انطلاق المباراة، و١٠ آلاف دولار بسبب غياب محمد العويس حارس النادي عن منطقة التصريحات عقب اللقاء، و١٢٥٠٠ بسبب غياب عمر السومة.

وأكد الاتحاد الآسيوي للأهلي في الخطاب أن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد لو تكررت المخالفات وتوعد بمضاعفتها مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الهلال مرتين في دور الـ ١٦ أولهما يوم الثلاثاء المقبل وثانيهما الثلاث الذي يليه في دوري أبطال آسيا.