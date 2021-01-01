الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن استمرار صامويل أوسو

هل يستمر أوسو مع الأهلي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، اتخذت قرارها النهائي بشأن استمرار الغاني صامويل أوسو ضمن صفوف الفريق بعد اقتراب انتهاء إعارته.

واقتربت إعارة الغاني صامويل أوسو من صفوف نادي الفيحاء إلى الأهلي، حيث تمت إعارته لمدة 3 أشهر فقط، ليقترب من العودة إلى ناديه.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن تقرير الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، أكد على أنه لا يحتاج لخدمات اللاعب الفنية، ليتم اتخاذ قرارًا بعدم تجديد الإعارة.

المدرب الصربي أبدى عدم احتياجه الفني لصامويل أوسو، حسب التقرير الذي قدمه إلى إدارة النادي الأهلي، التي قررت عدم المجازفة بتمديد الإعارة، في ظل عدم رغبة فلادان بوجوده.

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي أمام الاتفاق بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، هي الأخيرة للاعب الغاني مع الفريق.

الأهلي تعاقد مع صامويل أوسو، بسبب إصابة اللاعب البوسني إلفيس ساريتش بقطع في الرباط الصليبي، حيث اقترب اللاعب من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.