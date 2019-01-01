الأهلي يبحث عن عقد إعارة لجيرالدو

الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم إفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأهلي يبحث عن عرض في الوقت الحالي لرحيل الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقدم جيرالدو المستوى المطلوب لحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي في الموسم الماضي حيث يفكر مسؤولي النادي في إعارته.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الأهلي يبحث عن عرض لإعارة جيرالدو خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي تفكير الأهلي في إعارة جيرالدو، لرغبتهم في التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال المرحلة المقبلة، لمساندة أزارو في هجوم الأهلي.

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وكان مستوى أزارو قد تراجع مؤخرًا في الموسم الماضي حيث ظهر مهدرًا للأهداف بكثرة خلال مباريات الفريق الأحمر.