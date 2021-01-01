قُضي الأمر .. ياسر المسحل يصدم الأهلي

الراقي يعاني من تخبط إداري كبير

حسم ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا الجدل الدائر حول عمل المدرب الوطني يوسف عنبر بالنادي الأهلي السعودي، ومدى نظامية هذا التعاقد.

إدارة الراقي أعلنت أول أمس الأربعاء، فسخ التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، وتعيين عنبر خلفًا له حتى نهاية الموسم الجاري.

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لكن عديد التقارير أكدت عدم نظامية التعاقد مع عنبر كونه سبق له بالموسم الحالي العمل بنادي البكيرية، ولوائح الاتحاد السعودي، تمنح عمل المدرب مع أكثر من فريق بالموسم نفسه.

وقال المسحل، خلال تصريحاته للقنوات "الرياضية السعودية": "هناك آلية واضحة للاستعانة بالمدربين، أعلنت عنها اللجنة الفنية، وصلتنا عدة طلبات من مدربين سبق لهم تدريب فرق بنفس الموسم سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، وتم رفضها".

وأضاف: "أغلب الاتحادات المتقدمة تحرص بشكل كبير على تنظيم عمل المدربين، بحيث لا نرى مدرب واحد يتنقل في نفس الموسم وعدد من الأندية، لذلك تواصلنا مع الأهلي وأخطرناه أننا نسير حسب النظام، ونتمنى لهم التوفيق في اختيار المدرب المناسب".

واختتم: "حسب التعميم الصادر علمنا أن يوسف عنبر عمل مع نادي البكيرية، وبذلك لا يسمح له النظام بالعمل في الأهلي بهذا الموسم، لذلك نحن على تواصل لعمل ما نستطيع عمله كاتحاد قدم".