الأهلي يؤجل حسم مصير باسم علي واتجاه لبقائه

باسم علي قدم مردود جيد في الفرصة الذي حصل عليها مؤخرًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مصير باسم علي ظهير أيمن الأهلي المصري في الموسم الجديد بعد أن انتشرت تقارير تؤكد رحيله.

وكان باسم علي قد ابتعد عن المشاركة مع الجهاز الفني الأخير بقيادة الأوروجويان مارتن لاسارتي، مما أكد البعض أن اللاعب قد يرحل في الصيف المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن اللاعب بعد أن قدم مستوى مميز عقب حصوله على فرصة مع الفريق مؤخرًا وهو ما يزيد فرصه بالبقاء.

وتلقى اللاعب الكثير من العروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلي، من أكثر من نادي بالدوري المصري الممتاز ولكن لم يحسم أمره.

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ويسعى الأهلي لإنهاء بطولة الدوري أولًا وبعد ذلك النظر في ملفات رحيل وضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.