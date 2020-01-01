خاص | الاتفاق يُوضح حقيقة مفاوضاته لضم محمد شريف

الحديث كذلك عن مفاوضات تمديد عقد وليد أزارو

نفى مصدر مسؤول في إدارة الاتفاق السعودي للنسخة العربية من موقع جول الحديث المثار في الإعلام حول اهتمامهم بالتعاقد مع محمد شريف لاعب وسط النادي الأهلي المصري المعار لإنبي هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد زعمت اهتمام النادي السعودي بالمهاجم الشاب، مشيرة إلى أن وفدًا من النادي سيصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة للتفاوض مع الأهلي حوله.

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المصدر أكد لجول أنه لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق، مضيفًا "لا يوجد مفاوضات حول محمد شريف أو أي لاعب آخر، المفاوضات فقط لتمديد عقد استعارة وليد أزارو".

وحول آخر التطورات في ملف تمديد إعارة المهاجم المغربي من الأهلي، قال المصدر "المفاوضات جارية حاليًا وتقترب من نهايتها".

وأتم بالتأكيد على أن الاتفاق لن يسعى للتعاقد مع أي لاعب سوى عبر الطرق الرسمية وبالحديث مع ناديه أولًا.

يُشار إلى أن محمد شريف أحد أبرز نجوم الدوري المصري هذا الموسم، وقد سجل 9 أهداف مع إنبي وصنع هدفين خلال 16 مباراة خاضها مع الفريق، ويتحدث الإعلام عن اتخاذ النادي الأهلي وخاصة مديره الفني رينيه فايلر قرارًا بإعادته للفريق الموسم القادم.