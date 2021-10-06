لاعب الأهلي المصري والسعودي الأسبق يحارب المرض منذ سنوات

أنباء كثيرة على مدار الساعات الماضية، حول وفاة مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري والأهلي السعودي الأسبق، أثارت حزن جماهير الكرة المصرية والسعودية على حد سواء.

ما هي قصة مرض مؤمن زكريا؟

قبل سنوات، خرج مؤمن، عبر أحد البرامج، فاقدًا القدرة على الكلام بصورة سليمة، وبجسد هزيل، كاشفًا عن معاناة من مرض مفاجئ.

لاعب الراقي الأسبق أصيب بمرض نادر في العضلات بشكل مفاجئ، منعه من ممارسة كرة القدم في السنوات الأخيرة.

حالة اللاعب في تطور مع مرور الوقت، وفقًا لتصريحات زوجته "ريهام"، بجانب أنه أكد بنفسه أن عودته للملاعب قد اقتربت، بعدما خضع للعلاج في إنجلترا، لكن لا جديد في الفترة الأخيرة.

تعرض مؤمن زكريا لوعكة صحية:

في التاسع من أغسطس الماضي، تعرض مؤمن لوعكة صحية، أثارت قلق جماهيره.

زوجته نشرت صورته على سرير المرض في إحدى المستشفيات، مكتفية بالدعاء له، دون الإفصاح عن حالته. (طالع التفاصيل)

لكن التقارير بعدها أكدت أنها مجرد وعكة بسيطة، ليس لها علاقة بمرض العضلات الذي يعاني منه.

ما هي حقيقة وفاة مؤمن زكريا؟

كالعادة في الفترة الأخيرة، بين الحين والآخر تظهر أنباء عن وفاة نجم الشياطين الحمر الأسبق، وتضطر زوجته للخروج لطمأنة الجماهير.

"ريهام" كذلك خرجت خلال الساعات الماضية، نافية الأخبار التي انتشرت حول وفاته، متعجبة من المساهمة في تدهور حالتهم النفسية بدلًا من دعمهم بالصورة المطلوبة.

وكتبت زوجة زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدال ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه".

وأضافت: "اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

صعوبة سفر مؤمن زكريا للندن:

تحسن حالة اللاعب أتت بعدما تلقى العلاج في مدينة لندن، في الفترة الأولى من المرض، لكنه عاد بعد ذلك للقاهرة، للخضوع لجلسات تأهيلية.

يحاول مؤمن خلال الفترة الحالية العودة للندن من جديد، لمواصلة مشوار العلاج، لكن وفقًا لزميله السابق بالأهلي عماد متعب، فإنه يجد صعوبة في استخراج التأشيرة، إذ تم رفضها.

وناشد متعب المسؤولين المصريين بالمساهمة في تسهيل سفر زكريا للندن من جديد، ومنحه تأشيرة في أقرب وقت.

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