الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري 2021، والمقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية

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الأهلي 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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120' نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، والآن مع ركلات الترجيح.

113' المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح بعد استمرار الدقائق واقترابنا من خط النهاية.

110' سيطرة أهلاوية مستمرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الجيش.

106' انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

105' نهاية الشوط الإضافي الأول.

103' ركلة حرة مباشرة للأهلي من خارج منطقة الجزاء لعبها أفشة ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

96' محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول.

91' انطلاق الشوط الإضافي الأول.

90+3' نهاية الوقت الأصلي للمباراة والآن استراحة ونذهب للأشواط الإضافية.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

81' محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف الفوز ولكن دون خطورة حقيقية.

75' ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني والمباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

71' أووووووووووووه أخطر فرص المباراة تبادل التمريرات بشكل جمالي بين لاعبي الأهلي ووصلت إلى أفشة داخل منطقة الجزاء الذي سدد تسديدة قوية أبعدها بسام إلى ركنية.

65' لا جديد في الشوط الثاني، ومباراة هادئة بين الفريقين.

59' تسديدة من طاهر محمد طاهر تمر بعيدًا عن المرمى.

54' عرضية من علي معلول من الجانب الأيسر قابلها شريف بتسديدة ولكنها مرت بسلام على مرمى بسام.

51' تسديدة من عبد الرحمن شيكا من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الشناوي وحولها إلى ركنية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين...

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

36' مباراة هادئة لم تصل للمستوى المطلوب من الفريقين.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الاول دون خطورة من الفريقين.

27' تسديدة من طاهر محمد طاهر، ولكنها تمر بعيدًا عن المرمى.

23' هجمة للأهلي، تسديدة من حسين الشحات ارتطمت بمحمد شريف الذي مررها لطاهر محمد طاهر، وبدوره أطلق تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

20' مباراة هادئة بين الفريقين حتى الآن.

15' ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

8' توقف المباراة لإصابة محمد مجدي أفشة وعلاجه.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول، ولازالت مرحلة جس النبض بين الفريقين.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل| 4-3-3

محمد بسام

علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - حسن مجدي

مهند لاشين - عبد الرحمن السيسي - عبد الرحمن شيكا

أحمد سمير - ميدو جابر - أحمد زولا

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد الشريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر 🦅🔝💪#السوبر_يا_أهلي pic.twitter.com/rzGRzJ0pF3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2021

وسيعمل الجيش على تحقيق أول لقب له في البطولة، والفوز بها على حساب المارد الأحمر الذي يريد مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري.

سيخوض المارد الأحمر السوبر المصري بعد أن جمع ثنائية الدوري المصري والكأس الموسم الماضي، وهو ما وضع الجيش في مواجهته بعد حصوله على وصيف الكأس.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري 2021، والذي يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.