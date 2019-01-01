الأهلي والهلال يحصلان على راحة قبل الاستعداد الآسيوي

مواجهة قوية بين الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعطى الروماني رازفان لوسيشكو المدير الفني للهلال السعودي، للاعبين راحة سلبية من التدريبات اعتبارًا من الغد الجمعة لمدة 3 أيام.

ويستعد للهلال للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد الروماني لوسيشكو، حيث يرغب في خوض فترة إعداد مميزة قبل موسم صعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب الروماني عقب العودة من النمسا من معسكر النمسا قرر منح اللاعبين بعض الراحة.

وعلى الجانب الأخر، أعطى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة راحة للاعبين يومان، عقب العودة من معسكر النمسا.

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ويستعد الفريقان لخوض منافستهما في دوري أبطال آسيا 2019، حيث سيواجهان بعضهما في دور ثمن النهائي بملعب الجوهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة مختلفة عن الموسم الماضي، بعد تراجع الأداء الذي شهده الفريق في النسخة الماضية من الدوري السعودي.