الأهلي والنصر يُغيران موقف الهلال تجاه كارلوس إدواردو

هل يستمر إدواردو مع الهلال موسم آخر؟

غيّرت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفها تجاه اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما علمت بأن ناديي النصر والأهلي قد دخلا في مفاوضات جدية معه من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد البرازيلي إدواردو بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع لإدارة الهلال، والانتقال له في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة الهلال خاطبت إدواردو من أجل التوصل معه لاتفاق لتمديد عقده الاحترافي مع الزعيم لمدة موسم آخر، والاحتفاظ بخدماته.

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وأعادت إدارة نادي الهلال النظر في ملف البرازيلي إدواردو، بعد رغبة الأهلي والنصر في ضم اللاعب، حيث بدأت المفاوضات معه بجدية من أجل تمديد عقده لموسم آخر.

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وكانت إدارة الهلال قد تفاوضت من قبل مع إدواردو من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب البرازيلي طالب بزيادة مالية تفوق عقده الحالي، وهو ما رفضه الزعيم، ومن ثم تلقى عروضًا محلية وخليجية وبرازيلية.

كارلوس إدواردو يضع الهلال خيارًا أولًا عن باقية الأندية التي ترغب في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قضى 5 مواسم ناجحة داخل جدران الزعيم.

ويعد كارلوس إدواردو هو أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافًا في تاريخ نادي الهلال السعودي، ليضع اسمه في تاريخ الزعيم من ذهب.