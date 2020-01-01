الأهلي والنصر .. حينما حصل عمر السومة على "الناقة الملكية" بعد هاتريك تاريخي

قبل المباراة المُقبلة يمتلك السومة موقفًا طريفًا أمام الفريق النصراوي، حيث حصل اللاعب على ناقة هدية بسبب أحدى المواجهات

تنتظر جماهير النادي الأهلي مشاركة اللاعب عمر السومة أمام نادي النصر في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ20 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويمتلك السومة سجلاً رائعًا أمام نادي النصر، حيث يعد اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباريات الفريقين برصيد 11 هدفًا سجلهم بمختلف البطولات.

وهز السومة مرمى حراس النصر في 11 مناسبة سابقة بكل البطولات منذ انضمامه إلى أهلي جدة صيف 2014 قادماً من القادسية الكويتي، بينما يملك خالد قهوجي مهاجم أهلي جدة منتصف التسعينات وحتى مطلع الألفية 12 هدفاً في مرمى الأصفر.

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وقبل المباراة المُقبلة يمتلك السومة موقفًا طريفًا أمام الفريق النصراوي، حيث حصل اللاعب على ناقة هدية بسبب أحدى المواجهات.

وكان نواف بن عصاي، أحد كبار مشجعي الأهلي، قد وعد السومة بمنحه ناقة ملكية في حال تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى العالمي.

لقبها الملكيه 👇



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السومه هاتريك وتراها حلالك 💚😘#الاهلي_النصر pic.twitter.com/LJDZlhRUvB — نواف بن عصاي (@Nawaf_bin_assai) March 20, 2015

وبالفعل لم يفوت السومة الفرصة، ونجح السومة في تسجيل “هاتريك” قاد بها الأهلي لتحقيق فوز مثير 4-3 لصالح فريقه.

وصرح حينها بن عصاي مشيرًا إلى أن هذه الهدية جاءت لتحفيز اللاعب للظهور بشكل جيد في مباراة النصر، وهو ما قدمه اللاعب بالفعل.

وقال حينها : "أنا من محبي النادي الأهلي وعشاقه منذُ الصغر، وأحب السومة كثيراً؛ لأنه خدم الفريق بأهدافه الحاسمة، وهذه الهدية للأهلي والسومة ولمكانة الأمير خالد بن عبدالله "رئيس الأهلي حينها" عند الجماهير وما يقدمه من الغالي والنفيس لإظهار الفريق بشكل مميز”.

وعن سعر الناقة قال “أنا راعي حلال، ولن أثمن الناقة بقيمة معينة، وهي هدية، لكن الله يرزق السومة سواء باعها بمليون أو أكثر، مؤكداً أن أقل حلاله من الإبل تسوى في سوق الإبل 200 ألف ريال”.

وعن تسميته الناقة باسم الملكية، قال “أسميتها باسم النادي الأهلي، ولابتسامة الأمير خالد بن عبدالله، ودوري عبداللطيف جميل سيكون من نصيب الأهلي بإذن الله، بوقفة كل رجالاته وجماهيره الوفية”.

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وبعد المباراة، قام المشجع الأهلاوي بإهداء الناقة لمهاجم الفريق الأخضر الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يستحق هذه الهدية الثمينة.