وائل جمعة: الأهلي في الطريق الصحيح مع فايلر

صخرة دفاع الشياطين الحمر يؤكد أن فريقه هو الأقوى دفاعًا وهجومًا

أشاد وائل جمعة؛ صخرة دفاع الأهلي المصري الأسبق، بالسويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، مؤكدًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح معه.

المارد الأحمر نجح في اقتناص ثلاث نقاط صعبة أمام حرس الحدود أمس الأحد، بالفوز بهدف وحيد، في مباراة شهدت دفاع خرساني من جانب لاعبي الفريق العسكري، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي في صدارة الدوري، أفضل هجوم وأفضل دفاع… الفريق في الطريق الصحيح مع فايلر، والقادم أفضل إن شاء الله".

المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المقاولون العرب، الذي خاض سبع مباريات.

ولم تستقبل شباك الأهلي سوى هدف وحيد حتى الآن في الدوري، في المقابل سجل لاعبوه 18 هدفًا.

وعلى المستوى الأفريقي، تنافس كتيبة فايلر في دوري المجموعات بدوري الأبطال، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعدما بدأت مشوارها بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، ثم حققت الفوز أمام الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الإسماعيلي في 19 من الشهر الجاري، على ملعب حرس الحدود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.