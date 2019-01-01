هشام محمد: شعارنا نكون أو لا نكون وتعلمنا في الأهلي إنكار الذات

الأهلي يعود من إسبانيا بعد يومين لاستهلال الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هشام محمد؛ لاعب وسط الأهلي المصري، أن لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري هو الهدية التي سيقدمها اللاعبون للجمهور بعد المرور بموسم استثنائي.

ويخوض الشياطين الحمر حاليًا معسكر إعداد خارجي بإسبانيا، في العودة إلى القاهرة في 16 من الشهر الجاري، لاستكمال الدوري.

هشام قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الموسم الحالي استثنائي لم يمر على الكرة المصرية من قبل، وشهد صعوبات بالجملة سواء على مستوى المنافسة أو الإرهاق البدني والذهني، لهذا نعتبر الدرع الحالي من أغلي البطولات ونسعى بكل قوة لحسمه حتى نسعد أنفسنا ونسعد جماهير الأهلي التي وقفت خلفنا ودعمت الفريق في أصعب المواقف، وأقل شيء نرد به هذا الجميل أن نهديهم درع الدوري باعتبارها البطولة المحببة للجميع داخل الأهلي وخارجه".

وأضاف: "فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليًا تختلف عن أي فترة إعداد سابقة، لأن المعسكر لا يأتي من أجل التحضير للموسم الجديد فقط بل أيضًا لخوض مباراتين غاية في الصعوبة يحسمان مجهود عام كامل، شهد الكثير من التعب والجهد والعرق وهو ما يزيد الضغوط والأعباء النفسية على الفريق، ولكن معدن لاعبي الأهلي يظهر دائما وقت الشدائد والفريق اعتاد دائمًا على مواجهة كل التحديات من اجل الوصول لهدفه، وهذا ما يسعى إليه الجميع مع الجهاز الفني الذي يحفز الفريق يوميا من خلال المحاضرة النظرية التي يحرص عليها قبل خوض المران الجماعي.

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"المعسكر يشهد جلسات مستمرة بين اللاعبين للتأكيد على ضرورة حسم الدرع وعلى خوض مباراتي المقاولون والزمالك تحت شعار نكون أو لا نكون، جميع اللاعبين تعاهدوا على حسم لقب الدوري وإهدائه للجماهير ومن بعده كأس مصر لتعويض الإخفاق الأفريقي، وهناك حالة تركيز كبيرة على مباراة المقاولين، لأنها ربما تكون مباراة الحسم ولا نشغل بالنا حاليًا بمباراة الزمالك الختامية، وهذا ما نؤكد علية يوميًا ويفكر فيه جميع اللاعبين".

بسؤاله عن عدم مشاركته خلال المباريات الأخيرة للفريق، علق: "اعتدت في الأهلي منذ الصغر على إنكار الذات وعلى تفضيل مصلحة الفريق على أي مصلحة شخصية، ولهذا يقف الجميع على قلب رجل واحد من أجل الهدف الذي نسعى إليه وليس مهما من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء أو حتى يخرج خارج قائمة المباريات، ولكن المهم أن يصل الأهلي لهدفه ويحافظ على درع الدوري ويبدأ بعده في التفكر فيما هو قادم.

"الأهلي عانى خلال الموسم الحالي من الكثير من الإصابات وتعرض للنقد والضغوط رغم الإرهاق الشديد، لكن اللاعبون حولوا كل ذلك إلي دوافع حفزتهم على بذل كل ما يملكون من جهد حتى يستعيد الأهلي صدارة الدوري، وهو ما تحقق بالفعل وأصبح أمامه خطوتان فقط للتتويج بالدرع الذي يراه الجميع الأغلى في تاريخ المسابقة، في ظل المنافسة الشرسة والغيابات المستمرة التى تأثر بها الفريق في بعض المباريات وأثرت على نتائجه".

وعن المنافسة التي يشهدها مركز خط الوسط: "المنافسة في الأهلي مستمرة وتتطلب من الجميع التضحية والقتال، وهي تصب في مصلحة الفريق في النهاية، وتخلق دوافع متجددة، وهي منافسة في الملعب فقط، وعلاقة اللاعبين مع بعضهم البعض يسودها الحب والاحترام وجميعنا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أهداف المرحلة".

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وانتقل لاعب الوسط للحديث عن مستواه خلال الموسم: "هناك مباريات خرجت منها وأنا راضٍ تمامًا عما بذلته، وكان لي بصمة واضحة في الأداء وربما في النتيجة، وهناك بعض المباريات لم أقدم المردود الذي يجعلني راضيًا، وهذا الأمر يعد أمرًا طبيعيًا في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي عانى منه جميع اللاعبين؛ بسبب ضغط المباريات والإرهاق، واللعب كل 3 أيام وهذا الأمر تحديدًا يجعل من الصعوبة على أي لاعب أن يحافظ على مستواه طوال الموسم".

واختتم: "طموحاتي مع الأهلي ليس لها حدود، أتمنى أن نتوج بدرع الدوري وكأس مصر ونعود للتتويج الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية، هذا ما نفكر به جميعًا، لإسعاد الجماهير وتحقيق كل ما تأمله بعد المساندة والدعم غير المحدود الذي قدموه للفريق على مدار الموسم الحالي في ظل الضغوط والمنافسة الشرسة التي تعرض لها".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق ست نقاط عن الزمالك منافسه عن اللقب، وإن كان للأبيض ثلاث مباريات والأحمر مباراتين.