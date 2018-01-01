الأهلي: نعد الجماهير بانطلاقة جديدة وقوية بداية من دور المجموعات

إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، يؤكد على أن نتيجة لقاء جيما الإثيوبي غير مرضية.

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر في إثيوبيا، على أن نتيجة مباراة جيما الإثيوبي غير مرضية، ولكن تم تحقيق الهدف وهو التأهل.

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، والخسارة إيابًا بهدف نظيف، في دور الـ32 أمام فريق جيما الإثيوبي.

الكفراوي أضاف خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أنه بالرغم من أن النتيجة غير المرضية، ولكن تم تحقيق الهدف وهو التأهل إلى دور المجموعات.

عضو مجلس إدارة الأهلي تابع: "أعتقد أننا لن نمر بظروف صعبة مثل ما حدث خلال الفترة الماضية، ولكن الفترة المقبلة ستشهد أداء ونتائج أفضل".

💬محمد يوسف: بعيدا عن سوء أرضية الملعب أيضا، ولكن نقص الأكسجين كان واضحا للغاية وأثر على اللاعبين، كان لابد من استغلال عامل الأرض في مباراة الذهاب بتسجيل أكثر من هدفين. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلم منه. pic.twitter.com/MQvLsms9it — جول مصر (@goaleg) December 23, 2018

إبراهيم الكفراوي أردف: "نعد جماهير الأهلي بالظهور بشكل أفضل خلال دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق سيعود بقوة وسيتم الاحتفال مع الجماهير في نهاية الموسم بالبطولات".

واختتم رئيس بعثة الأهلي في إثيوبيا تصريحاته قائلًا: "سيكون هناك انطلاقة كبيرة وجديدة للأهلي، في ظل وجود مدرب جديد وصفقات جديدة، ستدعم صفوف الفريق بداية من يناير المقبل".

وأجرى الأهلي 4 صفقات جديدة، وهو التعاقد مع محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو والفلسطيني محمد السلمي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.