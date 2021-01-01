موسيماني .. أخذت الدرس من تلميذ منبوذ لديك!

هزيمة وأداء سيئ للأهلي في تنزانيا أمام سيمبا

"مباراة للنسيان" لا يمكننا أن نقول أكثر من ذلك بعد الإدارة الفنية السيئة التي ظهر عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، خلال مواجهة سيمبا التنزاني، رغم أن من أدغال إفريقيا وليس بجديد على هذه البطولة ولا ظروفها، كي يخرج متحججًا بالظروف الصعبة للقارة السمراء وموعد إقامة المباراة وغيرها من المبررات الواهية!

"موسيماني افتقد للشجاعة الهجومية، وأضاع على الأهلي 90 دقيقة كاملة بتشكيل خاطئ" هكذا صرح وائل جمعة؛ نجم دفاع الأهلي، عقب المباراة، لكن من يتابع أداء المارد الأحمر جيدًا خلال الفترة الأخيرة مع المدرب الجنوب إفريقي يعلم تمامًا أن مدرب لا يمتلك الشجاعة في كثير من المواقف، يريد دائمًا أن يلعب في منطقة الأمان، وفي كل مرة يخسر ما يراهن عليه، لولا أن اللاعبين ينقذونه في أكثر من مرة.

ربما هي صدمة في بداية المشوار يمكن تصحيحها في المباريات المقبلة، لكن على موسيماني أن يدرك أولًا حجم الفريق الذي يخشى معه الهجوم، إنه الأهلي يا بيتسو!، لن ينفعك الاحترام الزائد للخصوم ولا الخوف ولا أي شيء من هذه المفاهيم التي من الممكن أن تكون مقبولة خارج أسوار القلعة الحمراء.

أهم ما في هذا الدرس أنه جاء من تلميذ سابق لدى موسيماني، لكنه كان منبوذًا عنده ألا وهو الموزمبيقي لويس ميكيسون؛ صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي تدرب تحت قيادة الجنوب إفريقي من قبل في صن داونز..

ميكيسون كان قد انضم لصن داونز؛ فريق موسيماني السابق، في صيف عام 2018، لكنه في عامين خرج معارًا ثلاث مرات لثلاثة أندية مختلفة، فلم يكن بيتسو مقتنعًا به، حتى تم بيعه في النهاية بيناير 2020 إلى سيمبا.

موسيماني وميكيسون وجهًا لوجه، وخطف الأخير ثلاث نقاط غالية من فم الأول، ربما تجعله يستفيق.

لا خيارات أمام موسيماني إما الاستفاق والتحلي بالشجاعة الهجومية أو أن الرصيد الذي بناه لدى جمهور القلعة الحمراء سينفد سريعًا، وربما إذا اطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، سيعلم بالفعل أن رصيده بدأ أن يقل، فجمهور الأهلي لا يصبر كثيرًا على أخطاء متكررة لا مساعي لحلها.