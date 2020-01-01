6 ملايين ريال .. الأهلي يفتح خزائنه

الراقي يستعد لاستئناف مبارياته المحلية والآسيوية

انتعشت خزينة الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بستة ملايين ريال سعودي، تساهم في حل عديد الأزمات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد.

الفيروس المستجد كان قد تسبب في مشكلات اقتصادية كبيرة لكافة أندية العالم، بعدما توقفت المباريات لمدة أربعة أشهر، مما اضطر الأندية لتخفيض رواتب لاعبيها بنسبة 50%.

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الستة ملايين التي دخلت خزينة الراقي الليلة، هي دعم من الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي.

ووجه رئيس النادي الجداوي الشكر للأمير، واصفًا دعمه بغير المستغرب، واستمرارًا لدعمه المادي والمعنوي للفريق، مشيرًا إلى أنه سيساهم في حل عدد من المشاكل المادية.

وأكد مؤمنة أن دعم ابن مشعل سيساهم في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري، ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات.

يذكر أن الراقي يستعد لاستئناف مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن المركز الثالث، وثماني نقاط عن الوصافة، و14 نقطة عن الصدارة.

أما على الصعيد الآسيوي، فيتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متفوقًا على الوحدة الإماراتي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.