الصائغ يفلت من مخطط بن مشعل خلال العمومية غير العادية

الأهلي يعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية غدًا الثلاثاء

يترقب جمهور النادي الأهلي السعودي غدًا الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي أعلن عنه مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ.

مجلس الصائغ أعلن في 24 من ديسمبر الجاري عن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب من منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويسعى ابن مشعل إلى تسليط الضوء على مخالفات يدعي أن مجلس الإدارة ارتكبها خلال الفترة الماضية، ليتم إسقاط الرئيس في ظل الخلافات بين الثنائي منذ رحيل المدير الفني الكرواتي برانكو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الأهلي اعتمدت محورين لمناقشتهما باجتماع العمومية؛ هما مراجعة العقود وبحث المخالفات المسجلة ضد المجلس.

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وأوضحت الصحيفة أن مصادر خاصة أكدت أنه لن يتم التصويت في الغد على إسقاط الرئيس الصائغ كونه ليس من صلاحيات الجمعية العمومية، فلن يكون أحد المحاور.

ووفقًا للوائح والقوانين فلا يحق للجمعية العمومية إسقاط رئيس أي نادٍ، فقط بإمكانها إسقاط عضو مجلس الإدارة، وليس إسقاط مجلس الإدارة بالكامل. (طالع التفاصيل)

يذكر أن بن مشعل هو من دعم الصائغ بقوة لتولي رئاسة النادي الجداوي في ظل عزوف عدد من رموز النادي عن الترشح للرئاسة.

لكن الأزمات بدأت بين الثنائي فور انطلاق الموسم، وتحديدًا مع وداع دوري أبطال آسيا ثم فقدان النقاط بالدوري المحلي، ليصدر قرار إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني، وهو ما أيده بن مشعل وعارضه الصائغ، لعدم وجود سيولة مالية في النادي آنذاك.

واتهم وقتها المشرف على الكرة، الصائغ بالتسبب في سهر اللاعبين، وعدم متابعة شؤون النادي، ليرد الأخير مكذبًا الأمير. (طالع التفاصيل)